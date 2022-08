Reglementarea preturilor din energie, asteptata in prima zi de toamna

Ministerul Energiei si ANRE au transmis informarile solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciuca privind situatia pietei de energie si strategiile de investitii pe termen scurt, mediu si lung, anunta Guvernul intr-un comunicat de presa. In perioada imediat urmatoare, ANRE, impreuna cu ministerul Energiei, in urma consultarilor care vor avea loc cu producatorii, distribuitorii, furnizorii si ceilalti actori implicati in piata de energiei, vor inainta catre Guvern propuneri care sa raspunda ... citeste toata stirea