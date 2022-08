REPREZENTANTII PNL SI PSDRotativa guvernamentala va avea loc in mai 2023

Inlocuirea premierului Ciuca cu un premier din partea PSD in primavara anului viitor nu reprezinta o tema care sa agite spiritele in cadrul coalitiei de guvernare au afirmat, ieri, senatorul social-democrat Daniel Zamfir si deputatul liberal Ionut Stroe. Afirmatiile lor sunt in contradictie cu declaratia liderului PNL Iasi, Alexandru Muraru care a spus ca, daca razboiul din Ucraina va continua si anul viitor, este mai intelept ca Nicolae Ciuca sa ramana in continuare seful guvernului ... citeste toata stirea