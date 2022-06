Republica Moldova si Ucraina au obtinut statutul de tari candidate la UE

Consiliul European a acordat statutul de candidat Republicii Moldova si Ucrainei pentru aderarea la UE, potrivit Euronews. Cei 27 de lideri de stat si de guvern ai Uniunii Europene au decis ca parcursul celor doua state este in Uniunea Europeana. In acelasi timp, Georgia a ramas pe "lista de asteptare", urmand sa primeasca statut de tara candidat cu conditia obtinerii de rezultate in ceea ce priveste prioritatile indicate de Comisia Europeana, respectiv realizarea de reforme structurale. ... citeste toata stirea