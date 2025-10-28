Editeaza

Restructurare masiva la Amazon: pana la 30.000 de "gulere albe" isi vor pierde locurile de munca. Taierile, coordonate de CEO-ul Andy Jassy, care s-a plans de birocratia prea mare din companie

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 05:38
Gigantul Amazon planuieste sa taie pana la 30.000 de locuri de munca din randul "gulerelor albe" - manageri si angajati din diviziile corporate, ca parte a unui plan masiv de "reducere a birocratiei" coordonat de CEO-ul Andy Jassy, conform Reuters.
"Compania lucreaza pentru a diminua cheltuielile si a compensa angajarile excedentare din timpul cererii de varf din pandemie, potrivit a trei persoane familiare cu situatia.
Cifra reprezinta un procent mic din totalul de 1,55 milioane de angajati ai ...citește toată știrea

