Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a scazut, in septembrie fata de august 2023, atat ca serie bruta cu 1,2%, cat si ca serie ajustata cu 1,1%, arata datele publicate miercuri de INS.Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, serie bruta, in luna septembrie 2023, comparativ cu luna precedenta, a scazut, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 1,2%, ca urmare a scaderii cifrei de ... citeste toata stirea