REUNIUNE A SEFILOR DE STAT MAJOR DIN NATOInvestitiile din aparare si situatia din Ucraina - doua teme fierbinti pentru alianta politico-militara

Investitiile in aparare, sprijinirea capacitatilor de productie a armamentului si munitiei si folosirea tehnologiilor digitale de ultima generatie trebuie sa constituie temele pentru summitul NATO ce se va desfasura in acest an la Vilnius, Lituania, in 11 si 12 iulie, a afirmat, ieri, Mircea Geoana, secretarul general adjunct al aliantei, la inceputul reuniunii sefilor de stat major din tarile membre, eveniment ce are loc in aceste zile la Bruxelles."Mentionez trei teme, care cred ca vor fi ... citeste toata stirea