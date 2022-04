Reuniune de urgenta in Europa: Pretul la gaze a urcat cu 20%, dupa ce Rusia a taiat livrarile catre Polonia si Bulgaria. Comisia Europeana: Rusia foloseste gazul ca instrument de santaj

Pretul gazelor a crescut in Europa cu 20%, imediat dupa ce Gazprom a anuntat ca a taiat livrarile de gaze in Polonia si Bulgaria, doua tari care depind in buna masura de gazul rusesc. Ca urmare a actiunii Rusiei, Germania a anuntat ca discuta situatia cu partenerii europeni intr-o reuniune de urgenta.Pretul contractelor futures, care urmaresc pretul en-gros al gazului din Europa, a crescut cu aproximativ 20%, initial, apoi a scazut pana la o crestere de 8%, la 106 euro/MWh. Preturile sunt de ... citeste toata stirea