Reuniune NATO la Bucuresti

Ministrii de externe ai celor 30 de state membre ale NATO se reunesc in aceste zile la Bucuresti pentru a discuta despre situatia regionala, despre sprijinul necesar Ucrainei pentru a trece de aceasta iarna in contextul agresiunii Federatiei Ruse, despre necesitatea sustinerii Georgiei, Moldovei si Bosniei-Hertegovina in fata provocarilor Moscovei si despre masurile care trebuie luate, pe baza Noului Concept Strategic, pentru a stopa interferentele Chinei in infrastructura de telecomunicatii ... citeste toata stirea