Reuters: Alegeri cruciale in landul Brandenburg al Germaniei, in care partidul AfD, de extrema-dreapta, are sanse la o noua victorie

Germanii din landul Brandenburg voteaza duminica in alegerile regionale, iar Alternativa pentru Germania (AfD), de extrema-dreapta, ar urma sa se plaseze pe primul loc, bazandu-se pe succesele din alte landuri din est si invingandu-i pe social-democratii cancelarului Olaf Scholz intr-unul din fiefurile lor traditionale, transmite Reuters.AfD a devenit la 1 septembrie primul partid de extrema dreapta care a castigat alegerile dintr-un land in Germania dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in ... citește toată știrea