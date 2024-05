Reuters: Biden rupe tacerea si isi spune parerea cu privire la protestele din universitati

Sub o presiune politica din ce in ce mai mare, presedintele american Joe Biden a rupt, joi, tacerea cu privire la tulburarile din campusurile universitare din cauza razboiului din Gaza, spunand ca americanii au dreptul sa demonstreze, dar nu sa dezlantuie violente, relateaza Reuters."Exista dreptul de a protesta, dar nu si dreptul de a provoca haos", a declarat Biden in declaratii facute la Casa Alba.Pe masura ce imaginile tulburarilor din campusuri, care au cuprins tara in ultimele zile, au ... citește toată știrea