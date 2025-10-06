Editeaza

Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, declarate valabile de Comisia Electorala Centrala

Sursa: Bursa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 05:41
18 citiri
Comisia Electorala Centrala (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminica, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis sa remita hotararea catre Curtea Constitutionala pentru confirmarea rezultatelor alegerilor si validarea mandatelor de deputat, potrivit news.ro.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegatori (52,24%). Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.
Cele 101 locuri in Parlament vor fi ...citește toată știrea

