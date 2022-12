ROBERTA METSOLA, PRESEDINTELE PE:"In prima jumatate a anului 2023, Romania ar trebui sa adere la Schengen"

Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, avanseaza prima jumatate a anului viitor ca termen in care Romania sa intre in Spatiul Schengen, relateaza News.ro."Cred ca trebuie sa privim cu speranta, dupa un an greu, la o decizie pozitiva, care va permite Romaniei sa adere la Spatiul Schengen. Am spus, astazi, in Parlament, ca asta nu este despre a face un cadou Romaniei, este un drept al romanilor sa fie egali si sa li se ofere ceea ce nu li s-a oferit timp de 11 ani. Decat sa ... citeste toata stirea