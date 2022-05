ROBOR, un indicator de referinta unde BNR nu are niciun mijloc de interventie, spre deosebire de IRCC sau piata valutara

Luni, 2 mai, indicele ROBOR la 3 luni, folosit ca referinta in acordarea creditelor in lei companilor si persoanelor fizice, a fost cotat de banci la 5, 01%, cel mai ridicat nivel din ultimii noua ani.In mai 2012, deci acum 10 ani, ROBOR a fost cotat la 4,5%, dar in decembrie 2012 crescuse la 6,3%. De atunci ROBOR a scazut continuu, pe fondul reducerii inflatiei - va mai amintiti de scaderea TVA la alimente -, astfel incat in 2017 ajunsese la 0,6%. Atunci inflatia era negatia, un eveniment ... citeste toata stirea