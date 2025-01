Romania, a cincea tara producatoare de masini din Europa, ajunsa din urma de masinile importate din China

Productia de autovehicule din Romania a atins, in 2024, un nou volum record, in cele doua uzine din Arges si Dolj, si a fost a cincea cea mai mare din Europa, potrivit celor mai noi date privind originea masinilor vandute pe piata din UE, analizate de Profit.ro.Productia de automobile din Romania a fost depasita doar de cele trei mari piete din Europa de Vest, Germania, Spania si Franta, la care se adauga Cehia, tara in care au uzine de automobile nu mai putin de patru companii auto diferite. ... citește toată știrea