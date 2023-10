Ministerul Apararii Nationale (MApN) a comandat un al doilea lot de camioane de la Iveco Defense Vehicles, in baza unui contract-cadru de peste 3,4 miliarde de lei, atribuit producatorului italian de camioane militare in 2019.In decembrie 2019, MApN a atribuit Iveco Defence Vehicles (IDV) si Automecanica Medias, in urma unei licitatii estimata la 3,42 miliarde de lei, un contract pentru furnizarea a 2.902 autocamioane, autocisterne, autofurgoane si autotractoare, respectiv 363 de remorci si ... citeste toata stirea