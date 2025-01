Romania a mai pierdut un orator din cei pe care nu-i avea, desi nu primea ajutor de somaj: Crin Antonescu

Antonescu a aparut ca un posibil candidat la presedintie impins de aura sa de bun orator. Dupa o pauza de zece ani in care nu a mai aparut in public si-n care toata lumea a uitat care a fost momentul sau de glorie ca orator, descoperim acum un Crin Antonescu care face gafe. Iar urmele tehnicii sale oratorice nu mai sunt acum altceva decat niste efecte retorice obtinute printr-o simpla repetitie, care devine deranjanta pentru public. In plus, a doua lui arma retorica este de a lungi fraza, parca ... citește toată știrea