Romania ar putea sa reduca gap-ul de TVA cu 1,5-2 mld. euro in doi ani daca Fiscul aplica masurile corecte de digitalizare

Gap-ul de TVA, diferenta dintre TVA-ul pe care statul ar trebui sa il incaseze si TVA-ul pe care il incaseaza efectiv, ar putea sa se reduca de la 7 miliarde de euro la 5 sau 5,5 miliarde de euro in urmatorii doi ani daca Fiscul aplica masurile corecte de digitalizare. In Polonia, gap-ul de TVA s-a injumatatit in trei ani, a spus Alin Negrescu, partener consultanta fiscala in cadrul firmei de audit si consultanta KPMG in Romania."Gap-ul de TVA ar putea sa se reduca de la 7 miliarde de euro la ... citeste toata stirea