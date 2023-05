a(Trade Mark)PPP poate fi un instrument cheie pentru atragerea investitiilor private in proiecte de infrastructura a(Trade Mark)Primele proiecte ar trebui sa aiba o dimensiune cuprinsa intre 200 si 500 mil. dolari a(Trade Mark)Actuala legislatie restrictioneaza modul in care entitatea privata mobilizeaza finantarea a(Trade Mark)Guvernul pregateste o strategie PPP pentru perioada 2024-2028.Romania are nevoie nevoie de o lege si de o strategie pentru Parteneriatul Public-Privat (PPP), astfel ... citeste toata stirea