Romania are nevoie de un plan concret pentru decarbonizare si de investitii de 1,2 mld. euro pana in 2030. Dan Sucu, presedintele Concordia: Capacitatea de anticipare este este foarte importanta in afaceri, piata trebuie studiata si anul 2030 este aproape

Economia locala are nevoie de investitii puternice in energie verde, cai ferate, trenuri si programe care sa sustina vehiculele verzi, este concluzia conferintei "Misiunea 2030 - Drumul Romaniei catre un transport verde", organizata de Concordia in marja Studiului privind Viitorul Mobilitatii in Romania."Capacitatea de anticipare este este foarte importanta in afaceri, piata trebuie studiata si anul 2030 este aproape. In afaceri daca nu esti diferit, nu existi. Concordia a dorit sa propuna ... citeste toata stirea