Romania dispune de un lux pe care nu multe alte state il au: resurse energetice. Cum transfera aceste avantaje spre consumator?

a(Trade Mark)Tranzitia energetica nu are o reteta unica si fiecare tara ar trebui sa isi asigure securitatea energetica, iar in acest context Romania dispune de un lux pe care nu multe alte state il au, respectiv abilitatea de a avea siguranta energetica, atat pe gaz, cat si in ceea ce priveste energia regenerabila, a spus Mark Beacom, CEO BSOG, general manager BSOG Energy, in cadrul conferintei ZF Power Summit 2025.Tranzitia energetica ramane un subiect sensibil la nivel european, dar si ... citește toată știrea