Romania, in plina tranzitie energetica, cu firme-cheie in genunchi: Romelectro, compania care a proiectat 90% din toata energia Romaniei, si-a cerut insolventa

Romelectro, cel mai mare contractor romanesc pentru proiecte energetice, si-a cerut insolventa, dosarul fiind inregistrat la Tribunalul Bucuresti pe 14 ianuarie. Ultimul proiect major al companiei a fost centrala Romgaz de a Iernut, un esec in contextul in care lucrarile au demarat in 2016, aveau ca deadline anul 2019 si nu sunt nici acum gata din cauza unor probleme multiple."Despre capabilitatile grupului Romelectro, referintele vorbesc de la sine: proiectare si inginerie complexa pentru mai ... citeste toata stirea