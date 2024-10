Romania intareste relatiile cu Republica Moldova in domeniul energetic prin semnarea unui memorandum. Sebastian Burduja, ministrul Energiei: " Este continuarea unui proces pe care Romania si l-a asumat: acela de partener al Republicii Moldova"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat un memorandum de intelegere cu ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, privind colaborarea in vederea realizarii proiectelor comune si dezvoltarii de parteneriate pentru promovarea inovarii in domeniul energiei din Romania si Republica Moldova."Pasul acesta inseamna continuarea unui proces pe care Romania si l-a asumat: acela de partener al Republicii Moldova, pentru consolidarea securitatii sale energetice si integrarea sa in ... citește toată știrea