Romania, intre cel mai bun an economic din istorie, cel mai ridicat nivel financiar pentru romani, Coldplay la Bucuresti si valul suveranist, Calin Georgescu, fratii Tate, mercenari cu furci, topoare si arme. Cum de-am ajuns aici?

Din punct de vedere statistic, Romania a avut anul trecut, 2024, cel mai bun an economic din istorie. De asemenea, am putea spune ca si romanii au ajuns la cel mai bun an financiar din istoria lor.- PIB-ul, care masoara valoarea adaugata adusa in economie de companii, populatie si stat, a crescut la 1.766 de miliarde de lei, adica 355,3 miliarde de euro. In ultimii cinci ani PIB-ul a crescut cu 63% in lei si cu 65% in euro. Ironic, cresterea PIB-ului de anul trecut (0,9%) a fost adusa de ... citește toată știrea