Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins marti seara reprezentativa statului Kosovo cu 2-0 (0-0), in preliminariile UEFA Euro 2024. Meciul a fost intrerupt in prima repriza din cauza unor torte aruncate de suporteri romani in teren si a unor bannere cu mesaj politic, expuse in tribune.Partida a fost intrerupt dupa un prim sfert de ora care nu a consemnat faze de poarta periculoase. Un grup de suporteri au aprins torte in tribune, pe care le-au aruncat in spatele portii oaspetilor, si a ... citeste toata stirea