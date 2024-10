Romania poate pierde 500 de milioane de euro din transa a treia de plata din PNRR

Guvernul se asteapta ca Romania sa piarda o suma care poate ajunge la 500 de milioane de euro din transa a treia de plata din PNRR, din cauza nerealizarii reformei in ce priveste managementul companiilor energetice de stat, informeaza hotnews.ro.Comisia Europeana considera ca companii, precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz si Transelectrica au fost numite in consiliile de administratie, persoane aflate in incompatibilitate. Totodata, CE sustine ca procedurile de selectie nu au fost ... citește toată știrea