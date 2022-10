Romania ramane pe primul loc in UE in ceea ce priveste numarul de decese cauzate de accidente rutiere. Anul trecut, Romania a inregistrat 92 de decese la un milion de persoane din accidente rutiere

In 2021, Romania a inregistrat 92 de decese la un milion de persoane din accidente rutiere, cel mai mare numar din Europa, in crestere cu 7% fata de anul anterior (85 de decese la milion), arata datele Comisiei Europene. Media UE este 45 de decese la milion.Se estimeaza ca 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind decesele cauzate de accidente rutiere pentru 2021, publicate luni de Comisie.Valorile sunt anuntate in conditiile in care ... citeste toata stirea