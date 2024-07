Romania s-a alaturat initiativei aliate in domeniul supravegherii din spatiu alaturi de alte 16 tari

Ministrul apararii nationale Angel Tilvar a semnat marti, in cadrul Summitului NATO de la Washington, alaturi de omologii din alte 16 tari aliate, un memorandum privind programul "Supraveghere Persistenta din Spatiu la Nivel Aliat" (APSS).Potrivit unui comunicat al MApN, tehnologiile spatiale sunt esentiale in actualul context de securitate pentru realizarea obiectivelor de aparare. Programul APSS va oferi cadrul necesar pentru viitoarele dezvoltari in domeniul spatial, oferind o perspectiva ... citește toată știrea