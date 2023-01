Romania se afla la varful unui alt clasament nefast: Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana. Mortalitatea materna a crescut cu 60%, in 2021, fata de anul precedent

Romania are cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana: 5,6 la mia de copii nascuti vii, fata de 3,3, media europeana. Este urmata de Bulgaria si Slovacia. Mortalitatea materna a crescut cu 60%, in 2021, fata de anul precedent.Dupa doi ani de scadere, mortalitatea materna a crescut considerabil in Romania, in 2020 si 2021, perioada care coincide cu pandemia de Covid-19. Astfel, numarul femeilor care au murit in timpul sarcinii sau dupa ce au dat nastere a crescut ... citeste toata stirea