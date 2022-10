Romania va plati peste 1 miliard de euro pe zeci de milioane de doze de vaccin impotriva Covid

Romania urmeaza sa mai primeasca in acest an aproape 20 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID 19, desi pana in septembrie au fost folosite doar 16,9 milioane de doze dintr-un total de peste 94 de milioane achizitionate. Valoarea totala a dozelor de vaccin depaseste 1 miliard de euro.De la inceperea campaniei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania si pana in prezent, doar putin peste 16,8 milioane de doze au fost folosite pentru imunizarea romanilor, dintr-un total de peste 94 de ... citeste toata stirea