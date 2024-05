Romanii vor intra in Turcia doar cu buletinul. Decizia a fost semnata de presedintele Recep Erdogan

Presedintele turc Recep Tayyip ErdoAan a semnat un decret care le permite cetatenilor romani sa intre in Turcia folosind doar cartea de identitate. Aceasta decizie coincide cu vizita oficiala a prim-ministrului roman Marcel Ciolacu la Ankara. Noua reglementare este asteptata sa intre in vigoare in jurul datei de 1 iunie, conform surselor oficiale.Decretul specifica faptul ca cetatenii romani care detin o carte de identitate nationala vor fi exceptati de la cerintele de viza pentru calatoriile ... citește toată știrea