Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in primul semestru din acest an, rezultate operationale bune, pe fondul unui grad de utilizare mai mare al rafinariilor Petromidia si Vega, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, Petromidia, cea mai mare unitate de profil din Romania, a directionat pe piata domestica doua treimi din totalul productiei obtinute in perioada ianuarie - iunie 2023. In total, din aproape 2,7 ... citeste toata stirea