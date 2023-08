Consiliul de Administratie al Registrului Auto Roman (RAR) intrunit saptamana trecuta a decis sa nu mai prelungeasca mandatul de director general pentru Alina Nita si l-a numit in locul acesteia pe Mihai Alecu, cel care in trecut a fost director general al Autoritatii Rutiere Romane (ARR) si sef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR).Traseul lui Mihai Alecu in institutiile publice subordonate Ministerului Transporturilor pare a fi unul fara sfarsit, cu ... citeste toata stirea