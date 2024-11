Roxana Petrescu, ZF: 26 de ani in circa 3.500 de semne. Avem dreptul la putine decizii cu adevarat importante in viata, este bine sa nu le gresim pe toate

In 1998, aveam 14 ani si am intrat la liceu, la Mircea cel Batran, cel mai bun din Constanta. Am dat la liceul acela pentru ca nu arata ca o scoala de cartier, arata a altceva, a schimbare. Astea erau criteriile, analiza de cariera de care am fost capabila la 14 ani.Nu calatorisem nicaieri, putin la munte, tabara de la Caciulata, la Ceatalchioi la tara si o iesire cu generala in Kusadasi la dansuri populare, eu care nu aveam nicio treaba cu muzica populara. Nu aveam habar de nimic, dar stiam ... citește toată știrea