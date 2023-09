Magnatul media Rupert Murdoch se retrage din functiile de presedinte al Fox Corporation si presedinte executiv al News Corp, a anuntat joi.Murdoch, in varsta de 92 de ani, si-a informat colegii intr-o scrisoare de joi despre decizia sa, mentionand ca se afla intr-o stare de sanatate buna. El va face oficial tranzitia in noiembrie, iar fiul sau Lachlan va deveni singurul presedinte al celor doua companii."Va scriu pentru a va anunta pe toti ca am decis sa trec la rolul de presedinte emerit la ... citeste toata stirea