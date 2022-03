Rusia bombardeaza masiv Kievul. Granitele sunt pline de refugiati, iar Germania anunta un program de inarmare nemaiauzit de la al doilea razboi mondial

a(Trade Mark)Rusia a bombardat puternic Kievul, chiar in cursul presupuselor convorbiri de pace a(Trade Mark)Aseara, trupele rusesti inaintau spre capitala Ucrainei care rezista inca a(Trade Mark)Pierderile Rusiei in vieti omenesti par mari, dar faptele nu pot fi verificate pe teren a(Trade Mark)Ucrainenii vorbesc de 5.000 de "inamici ucisi", dar nu spun de pierderile armatei lor a(Trade Mark)Cei care sufera cumplit sunt civilii a(Trade Mark)Mii de ucraineni stau in vamile Romaniei pentru ... citeste toata stirea