Rusia cere retragerea NATO din Romania si din Bulgaria. Dar poate ea, economic, sa sustina un razboi in Ucraina si sa intre in conflict cu NATO?

Rusia vrea, din nou, sa fie o supraputere, ca in vremea URSS, si ameninta Occidentul, dar economia nu o ajuta. Are doar doua atuuri: armata si petrolul.Rusia a cerut, la finalul saptamanii trecute, la negocierile dintre ministrii de externe ai Federatiei Ruse si ai SUA, ca NATO sa se retraga din Romania si din Bulgaria. Altfel... Altfel ce? Trupele Rusiei sunt masiv desfasurate in jurul Ucrainei, iar presedintele american Joe Biden se asteapta la o invaziei a Ucrainei. De aici toate discutiile ... citeste toata stirea