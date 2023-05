Armata rusa anunta duminica numirea unui nou sef al logisticii militare, generalul Aleksei Kuzmenkov, in locul generalului Mihail Mizintev, in contextul in care Kievul anunta ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP."Generalul Aleksei Kuzmenkov a fost numit viceministru rus al Apararii, insarcinat cu reaprovizionarea cu material si tehnica a Fortelor armate ruse", anunta intr-un comunicat armata.Kuzmenkov a fost pana in prezent adjunctul ... citeste toata stirea