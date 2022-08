Guvernatorul regional Valentyn Reznichenko a declarat ca in cursul noptii de duminica spre luni fortele rusesti au lovit cele trei districte Nikopol, Kryvoriz si Synelnykiv, aflate in apropierea centralei nucleare din Zaporojia.Intr-o actualizare postata pe canalul sau oficial de Telegram luni dimineata, preluata de The Guardian, Reznichenko a spus ca orasul Nikopol a fost bombardat de trei ori in timpul noptii.42 de ... citeste toata stirea