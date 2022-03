Rusii prizonieri in Ucraina sustin ca au fost convocati la exercitii, nu la razboi. "Cele mai mari minciuni se spun inainte de alegeri, dupa vanatoare si in timp de razboi."

"Cele mai mari minciuni se spun inainte de alegeri, dupa vanatoare si in timp de razboi." Citatul ii este atribuit lui Otto von Bismarck, celebrul cancelar prusac intre anii 1862 si 1890, cel care a unificat Germania, dar si cel care ne-a adus "sistemul de pensii", pe care toata lumea libera in foloseste astazi, PAYG (Pay As You Go). Memoriile lui ar trebui citite de orice om politic ce are responsabilitate pentru tara sa. Iata ce spune spre sfarsitul sau: "Am adus fericire unei mari natiuni, ... citeste toata stirea