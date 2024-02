S-a castigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de 7,32 mil. euro

S-a castigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie, in valoare de 36.450.832,24 lei (peste 7,32 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 24,50 lei.Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.Ultima data, premiul de ... citește toată știrea