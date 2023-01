S-A CONSTITUIT NOUL CSMValul mare de pensionari ale magistratilor - risc ridicat pentru sistemul judiciar

Presedintele Klaus Iohannis i-a incurajat, ieri, pe noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sa ia atitudine de fiecare data cand independenta justitiei este pusa in pericol prin incercari de imixtiuni politice si a precizat ca principala prioritate pentru acest an este asigurarea resursei umane pentru a avea celeritate si calitate in actul de justitie."Inceputul oricarui mandat, cu atat mai mult al unuia care priveste o autoritate de rang constitutional, reprezinta un prilej de ... citeste toata stirea