S-au incheiat socotelile pe 2023 si datoria publica a crescut mai repede decat economia: Guvernele Ciuca si Ciolacu au adaugat 116 mld. lei la datoria publica, care a ajuns la 783 mld. lei

Datoria publica a Romaniei a ajuns la 782 mld. lei (156 mld. euro), adica 49% din PIB-ul de 1.600 mld. lei din ultimele patru trimestre pentru care exista date. Astfel, guvernele Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, care au guvernat Romania in 2023, au adaugat 116 mld lei (23 mld. euro) la datoria publica.Dupa moneda in care a fost contractat imprumutul, datoria in lei era de 378 mld. lei, in euro de 337 mld. lei, in dolari de 67 mld. lei si in alte valute de 1 mld. lei.Ca pondere in PIB, nivelul ... citește toată știrea