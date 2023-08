In anul 2020, Citu a indatorat tara cu 25 de miliarde de euro. Un sfert din datoria publica a Romaniei, care era atunci de 100 de miliarde de euro, s-a creat din nimic si pentru nimic, intr-un singur an. Nimeni nu a stiut vreodata ce a facut Citu cu acei bani. Nici Parlamentul, nici parchetul.In luna februarie 2023, datoria publica ajunsese la 140 de miliarde de euro. Suplimentul de 40 de miliarde de euro, acumulat in mai putin de 2 ani, a fost generat atat de Citu, cat si de Caciu. Nici acest ... citeste toata stirea