Salile de pacanele din localitatile sub 15.000 de locuitori vor fi inchise

Camera Deputatilor adopta, marti, o lege care prevede ca salile de jocuri de noroc din localitatile care au sub 15.000 de locuitori vor fi inchise. "Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei", spune Alfred Simonis."Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei. Voi convoca patru comisii in paralel cu sedinta de plen a Camerei Deputatilor, pentru a dezbate, in regim ... citește toată știrea