Scadere semnificativa a numarului de sanctiuni pentru soferii fara RCA

Politia Rutiera a aplicat anul trecut un numar de 8.731 amenzi de amenzi soferilor care, in urma controalelor, au fost suprinsi ca au circulat fara asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), potrivit datelor transmise de institutie catre Profit.ro.Fata de 2020, cand numarul amenzilor a fost 13.349, numarul sanctiunilor a scazut cu 34,6%. In 2016 au fost aplicate 8.601 amenzi, in 2017 au fost sanctionati 8.825 de soferi, in 2018 numarul contravenientilor a urcat la 11.041, iar in ... citeste toata stirea