Scandalul Daihatsu, care a falsificat testele de siguranta pentru 88.000 de masini, "apasa frana" pentru productia industriala din Japonia

Scandalul subsidiarei Toyota, Daihatsu, care a falsificat testele de siguranta pentru 88.000 de masini, apasa asupra productiei industriale din Japonia. A inregistrat cea mai mare scadere din mai 2020, de la pandemie.In prima luna a anului, productia a scazut cu 7,5% fata de decembrie, cu o scadere accentuata de 17,8% in industria auto.Ministerul Industriei din Japonia si-a revizuit in scadere evaluarea ciclului de productie pentru prima data in ultimele sase luni, afirmand ca productia ... citește toată știrea