Scenariul ruperii Ucrainei in doua

Jens Stoltenberg, cel care a condus NATO timp de 10 ani, sugereaza un scenariu uluitor pentru a satisface atat apetitul Federatiei Ruse, cat si pretentiile lumii occidentale. Si anume ruperea Ucrainei in doua. In doua parti. Prin formarea a doua state. Vestul urmand sa fie primit in NATO.Analizand impasul la care s-a ajuns in urma razboiului declansat in Federatia Rusa impotriva statului ucrainean si incercand sa raspunda cumva insistentei cu care Volodimir Zelenski solicita primirea Ucrainei ... citește toată știrea