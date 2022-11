Schema de ajutor de stat pentru fermierii afectati de seceta

Fermierii cu suprafete agricole cultivate in toamna anului trecut si care au fost afectate de seceta din vara anului 2022 vor primi despagubiri prin intermediul unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar, conform ordonantei de urgenta aprobata ieri de Guvern. Prin actul normativ sunt compensate partial pierderile inregistrate de producatorii agricoli afectati de seceta pedologica accentuata manifestata in aproape toate regiunile agricole ale tarii, pentru suprafetele agricole ... citeste toata stirea