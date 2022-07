SCHIMB DE MANAGEMENT LA FORD CRAIOVAFord Otosan promite investitii de 490 milioane euro in urmatorii trei ani

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca primul autovehicul complet electric va fi produs in tara noastra, incepand din anul 2024, la fabrica Ford din Craiova, unitate care a fost preluata oficial, ieri, de catre compania turca Ford Otosan."Este un transfer care vine cu o investitie de 490 milioane euro in urmatorii trei ani. Este o investitie care vizeaza in mod deosebit producerea de alte patru noi tipuri de vehicule, si ceea ce este de subliniat este ca, incepand cu anul 2024, va fi produs ... citeste toata stirea