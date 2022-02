SCHIMBARE LA VARF IN USRDacian Ciolos ramane simplu membru al partidului

Dacian Ciolos a demisionat, ieri, din functia de presedinte al USR, functie al carei interimat va fi asigurat ce vicepresedintele Catalin Drula in perioada urmatoare, pana la alegerea unui nou presedinte de catre Congresul partidului."Am considerat firesc si de bun simt sa-mi prezint demisia din functia de presedinte. Sensul pentru care am candidat la presedintia partidului a fost modernizarea sa. Pentru ca acest lucru sa se intample aveam nevoie de sustinerea Biroului National. (...) Raman in ... citeste toata stirea